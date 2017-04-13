TP Endüstriyel Lastikler'de Yönetim Kurulu belirlendi

Pirelli marka kamyon, otobüs, zirai ve OTR lastikleri üreten ve İzmit'te bulunan fabrikasıyla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratan TP Endüstriyel Lastikler şirketi, Aeolus ile gerçekleşmekte olan ortaklıkla birlikte Prometeon Tyre Group adını alacak ve dünyanın en büyük 4'üncü ticari lastikler üreticisi konumuna gelecek.

TP Endüstriyel Lastikler'in 24 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen genel kurulu sonunda, şirketin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığına Av. Lale Cander seçildi. Şirketin Avrupa CEO'su Murat Akyıldız Başkan Yardımcısı olarak atanırken, Türkiye CEO'su Alp Günvaran ve Endüstri Direktörü Hakan Yalnız ise kurulun diğer üyeleri olarak belirlendiler.

TP Endüstriyel Lastikler Yönetim Kurulu Başkanı Av. Lale Cander, İstanbul'da gerçekleşen Genel Kurulun ardından yaptığı açıklamada, "TP Endüstriyel Lastikler, yeni adıyla Prometeon Tyre Group, önümüzdeki 3 yıllık dönem için oluşturduğu global yatırım stratejilerinde Türkiye'yi önceliklendirmeye karar verdi. Bu yatırımların en yüksek ve verimli şekilde ülkemizde hayat bulabilmesi için yeni oluşan yönetim kurulu ile birlikte canla başla çalışacağız. 160 ülkede faaliyet gösteren şirketimizin Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar, ülkemizin işçi ve işverenine duyulan güvenin bir kanıtı olup aynı zamanda ülkemizin güçlü ekonomik performansına ve yüksek potansiyeline duyulan güvenin neticesidir." dedi.

Şirketin Türkiye dışında, Brezilya, Mısır ve Çin'de de fabrikalarının bulunduğunu sözlerine ekleyen Cander, İzmit Fabrikasına yapılması planlanan yatırımlarla beraber, 3 yıl içerisinde ticari lastikler üretim kapasitesinin yüzde 60 oranında arttırılacağını, bu artışında çok büyük oranda ihracat odaklı olacağını söyledi.