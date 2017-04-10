Toys Turkey

Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti tarafından düzenlenen TOYS TURKEY Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Toys Turkey

Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti tarafından düzenlenen TOYS TURKEY Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Oyuncağa Dair Her Şey şeklindedir.

Düzenleyici: Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti


Konusu: Oyuncak Fuarı


Türü: İhtisas Fuarı


Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Serik

Mekan : Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Belek

Başlangıç Saati : 11.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 18: 00: 00

Kategori : TOYS TURKEY

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Antalya, Turkey, Belek, serik
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