Toys Turkey
Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti tarafından düzenlenen TOYS TURKEY Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti tarafından düzenlenen TOYS TURKEY Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Oyuncağa Dair Her Şey şeklindedir.
Düzenleyici: Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti
Konusu: Oyuncak Fuarı
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Serik
Mekan : Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Belek
Başlangıç Saati : 11.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 18: 00: 00
Kategori : TOYS TURKEY
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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