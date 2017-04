Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti tarafından düzenlenen TOYS TURKEY Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Oyuncağa Dair Her Şey şeklindedir.



Düzenleyici: Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti





Konusu: Oyuncak Fuarı





Türü: İhtisas Fuarı





Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Serik



Mekan : Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Belek



Başlangıç Saati : 11.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 18: 00: 00



Kategori : TOYS TURKEY



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır