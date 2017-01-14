Toyota Yaris'in Yeni Versiyonundan Yüksek Performans

Dünya Ralli Şampiyonasında Yaris ile yarışacak Toyota, bu otomobilin yüksek performanslı versiyonunu da sunmaya hazırlanıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonasında Yaris ile yarışacak olan Toyota, bu otomobilin yüksek performanslı versiyonunu da sunmaya hazırlanıyor. Yüksek performanslı Yaris ilk kez 9 Mart- 19 Mart'ta gerçekleştirilecek Cenevre Motor Show'da beğenilere sunulacak.



Yüksek performanslı yeni Yaris, fuarda Monte Carlo Rallisi ile Dünya Ralli Şampiyonasında ilk yarışına çıkacak olan "Yaris WRC" ile birlikte sergilenecek.



Yaris ürün gamının dinamikliğinin altını çizecek yeni spor versiyon, 3 kapılı gövde tipine sahip ve 210 beygirlik güç üreten bir motorla donatıldı. B segmentinde yüksek performansa sahip otomobiller arasında yerini alacak olan yüksek performanslı yeni Yaris, ralli otomobili ve Yaris ürün yelpazesi arasındaki köprüyü oluşturacak.



Yüksek motor gücüne sahip olacak Yaris, tasarım değişiklikleriyle de dikkat çekecek. Yüksek performanslı yeni Yaris'te yeni bir ön yüz ve arka tasarım, modernleştirilmiş bir kabin sunulacak.



Estetik farklılıkların yanı sıra otomobilin yol tutuşu ve genel konforunda da birçok değişiklik yapıldı. Yüksek performanslı Yaris'in gelmesiyle birlikte segmentinde hibrit modeli de sunan Yaris'in ürün yelpazesi daha güçlü hale gelmiş oldu.