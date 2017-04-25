Toyota Teog Sınav Günleri·nde Trafi·kte "Sessi·zli·k" Di·yor

Toyota, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarının yapılacağı 26-27 Nisan'da "trafikte sessizlik" diyerek sürücüleri gereksiz yere korna çalmamaya davet etti.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesi ile ilgili çalışmalarını ara vermeden sürdüren Toyota, bu kapsamda tüm sürücüleri sınav günü gereksiz korna çalmayarak projeye destek olmaya davet ederken, sınava giren öğrencilerin korna sesiyle dikkatlerinin dağılmaması için azami çaba gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.



Toyota tarafından kesintisiz olarak sürdürülen proje ile özellikle sınav dönemlerinde "Kornasız Gün" çağrıları yapılıyor.



Bir çevre sorunu olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesinde bugüne kadar birçok farklı çalışmaya da imza atıldı.



Uzun soluklu proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başta olmak üzere çok sayıda kurumun desteğini alan Toyota, toplumda rol model olan kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyor.