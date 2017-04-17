Toyota İlk 'İnteraktif Showroom'u Türkiye'de Kullanıma Sunuyor
Toyota, bir ilke imza atarak dünyanın ilk 'interaktif showroom'unu Türkiye'de kullanıma sunuyor.
Toyota, bir ilke imza atarak dünyanın ilk 'interaktif showroom'unu Türkiye'de kullanıma sunuyor. Sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek ileri teknolojiyi uygulayan şirket, böylece showroomu müşterilerinin ayağına götürüyor.
Kaynak: Dunya.com
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