Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Toyota İlk 'İnteraktif Showroom'u Türkiye'de Kullanıma Sunuyor
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Toyota İlk 'İnteraktif Showroom'u Türkiye'de Kullanıma Sunuyor

Toyota, bir ilke imza atarak dünyanın ilk 'interaktif showroom'unu Türkiye'de kullanıma sunuyor.

Toyota İlk 'İnteraktif Showroom'u Türkiye'de Kullanıma Sunuyor

Toyota, bir ilke imza atarak dünyanın ilk 'interaktif showroom'unu Türkiye'de kullanıma sunuyor. Sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek ileri teknolojiyi uygulayan şirket, böylece showroomu müşterilerinin ayağına götürüyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Su