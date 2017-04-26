Toyota'dan "Uluslararası Gürültü Farkındalığı" Günü

Toyota, her yıl 27 Nisan tarihinde gürültü kirliliğine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Uluslararası Gürültü Farkındalığı Günü"nde tüm sürücüleri trafikte gereksiz yere korna çalmamaya çağırdı.



Toyota'dan yapılan açıklamada 2 yıl önce "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sloganıyla başlattığı kampanya ile bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirerek sürücülere bu konuda uyarılar yapan Toyota, bu kapsamda özellikle toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla orta öğretime geçiş ve üniversite yerleştirme sınavlarının yapıldığı günleri de Kornasız Gün ilan etti.



"Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar ile birlikte uzun vadede Türkiye'deki 25 milyon sürücüye ulaşılması hedefleniyor.



Bir çevre sorunu olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğunun altının çizildiği Korna Çalma Huzurumu Çalma sosyal sorumluluk projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok belediye ile birlikte İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başta olmak üzere çok sayıda kurum tarafından destekleniyor.