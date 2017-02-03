Toyota'dan Şubat Kampanyası

Toyota, şubat ayı kampanyasında müşterilerine 6 bin 500 liraya varan indirim, 48 aya kadar vade ve uygun faizli kredi seçeneği sunuyor.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, kurlardan doğan maliyet artışlarını 2017 model yılı otomobil fiyatlarına henüz tam olarak yansıtmayan markanın şubat kampanyasında, 2016 model yılı Corolla'ların dizel modellerinde 6 bin 500 liraya, diğer modellerinde ise 3 bin liraya varan indirim imkanı bulunuyor.



2016 model yılına ait Toyota'ların avantajlı fiyatlarla yer aldığı kampanyada, Yaris Hybrid 6 bin 200 lira indirimle satılırken, diğer Yaris modellerindeki indirim 3 bin lirayı buluyor. Hilux'da ise 5 bin liraya varan indirim sağlanıyor.



Yüzde 1,20'den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın şubat kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının ağustos ayında başlayabiliyor.



Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda takas imkanı da sağlanıyor.



Çiftçilere özel kredi



Toyota, tarım ve hayvancılık geliri olan çiftçilere de şubat kampanyasında özel avantajlar sunuyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası tarafından sunulan "çiftçi kredisi" imkanına şubat ayında da devam eden Toyota'nın bu uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçiler için eşit ödemeli, 6 ayda 1 ödemeli, yılda 1 ödemeli ve hasat dönmelerinde ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor.





"Çifti kredisi" ile Toyota sahibi olmak isteyen çiftçiler yüzde 1,32'den başlayan faiz oranlarından yararlanabiliyor.