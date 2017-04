Toyota'dan Nisan Kampanyası

Toyota, nisan ayı kampanyasıyla her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, nisan kampanyasında Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 7 bin 300 TL'ye ulaşan indirimlerle sunulurken, Auris'in 1.33 Life versiyonu 3 bin 150 TL indirimle kampanyaya dahil oluyor. 2017 model yılı Yaris'in 1.33 benzinli modellerinde 9 bin 580 TL'ye varan avantajlar bulunuyor.



Kampanya kapsamında 2017 model yılı Corolla 65 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corolla S/D 1.33 Life için 6 bin TL'lik 12 ay vadeli kredi kullanımında, Corolla benzinli modellerde 28 bin TL için 12 ay kredi kullanımında ve Corolla dizel modellerde 11 bin TL 12 ay kredi kullanımında sıfır faiz seçeneği de yer alıyor.



2017 model yılı Avensis'in dizel versiyonları 8 bin 200 TL'lik, Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T modeli ise 6 bin 500 TL'lik avantajla yeni kullanıcılarını beklerken, 2016 model yılına ait Toyota modellerindeki büyük fırsatlar da kampanyaya yansıyor. Toyota'nın en güçlü hibrit modeli RAV4 Hybrid de ÖTV teşviki ile avantajlı fiyatlarla sahiplerine ulaşıyor.



Yüzde 1,20'den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın nisan kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine Ekim 2017'de başlayabiliyor.



Markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da bulunuyor.