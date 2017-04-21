Toyota'dan Çocuklara ve Ebeveynlerine Özel Etkinlik
Toyota, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "23 Nisan Toyota Çocuk Şenliği ve Test Sürüş Günleri" etkinliği düzenleyecek.
Toyota, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "23 Nisan Toyota Çocuk Şenliği ve Test Sürüş Günleri" etkinliği düzenleyecek.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Nisan'da Türkiye genelindeki Toyota plazalarda gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar eğlence dolu organizasyonlarda ikramlıkların tadına bakarken ebeveynleri de son model Toyota'ları test etme imkanı bulacak.
Söz konusu tarihlerde Toyota plazalarda yüz boyama, resim çalışmaları gibi farklı birçok etkinliğe katılacak ve farklı oyunlar oynayacak çocuklar, bunun yanı sıra çizgi filmler seyrederek gönüllerince bir gün geçirme fırsatı yakalayacak. Çocuklara bu anlamlı günde çeşitli hediyeler de verilecek.
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