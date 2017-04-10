Toyota'dan ABD'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım
Toyota Şirketi, gelecek 5 yılda ABD'de toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Toyota Şirketi, gelecek 5 yılda ABD'de toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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