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Toyota'dan ABD'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım
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Toyota'dan ABD'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım

Toyota Şirketi, gelecek 5 yılda ABD'de toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Toyota'dan ABD'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım

Toyota Şirketi, gelecek 5 yılda ABD'de toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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