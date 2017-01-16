Toyota Concept-i Tanıtıldı

Toyota, Las Vegas'ta 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'de geleceğin ulaşım araçlarını temsil eden Concept-i modelini tanıttı. Las Vegas'ta 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'de gösterilen sıra dışı konsept araç, Toyota'nın gelecekte üreteceği araçların ipuçlarını veriyor. Concept-i modelinin vizyonu ise, geleceğin otomobillerinin dostça ve insan odaklı olması.



Toyota'nın Amerika'da yer alan CALTY Tasarım ekibi tarafından tasarlanan Concept-i, mobilitenin sıcak, kullanıcı dostu ve tüm bunların ötesinde eğlenceli olması gerektiğini vurgulayan "kinetik sıcaklık" felsefesi etrafında oluşturuldu. Bununla birlikte Concept-i, insanların ihtiyaçlarını anlayan ve hayatlarını iyileştiren gelişmiş yapay zeka sisteminden de faydalanıyor.



Sürücü ile iletişim halinde



Concept-i'nin kalbinde ise güçlü bir yapay zeka yer alıyor ve bu, sürücünün duygularını da ölçerek anlamlı bir ilişki kurulmasını sağlıyor.



Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, aynı zamanda otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor. Concept-i her zaman kesintisiz bir şekilde sürücünün dikkatini ve yol koşullarını takip ediyor. Böylece gerektiğinde tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı oluyor.



Concept-i, teknolojinin yanı sıra iç ve dış tasarımıyla da tamamen kullanıcı odaklı olarak tasarlandı. Aracın kullanıcı arayüzü olarak çalışan Yui isimli asistan, ışıkları, ses sistemini ve hatta kritik bilgileri verecek özelliklere sahip. Yui aynı zamanda kullanıcı araca yaklaşırken, aracın dış panelinde ortaya çıkabiliyor ve nazik bir karşılama yapıyor. Concept-i arkadan gelen araçları da gerektiğinde arkadaki paneldeki yazılar ve renklerle uyarabiliyor.