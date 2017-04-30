Toure'yi İkna Edecek İsim Bulundu!

Maaş bütçe sınırlamasını kaldırmaya hazırlanan Galatasaray, transferde büyük oynuyor.

Toure'yi İkna Edecek İsim Bulundu!

Orta sahaya liderlik yapabilecek bir isim almak isteyen Cim Bom'un 1 numaralı hedefi Yaya Toure.

Kontratının bitiyor olması Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük avantajı.

33 yaşındaki Fildişili futbolcu konusunda yönetimin kozu ise vatandaşı Drogba.

Bu ikili yıllarca Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte forma giyerken, Drogba'dan Toure'yi ikna etmesi istenecek.



(Fanatik)


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarı Kırmızılılar, Fildişi Sahili, Didier Drogba, Galata Saray, Galatasaray, Kolo Toure, G.Saray, Cimbom, Drogba, Toure
sponsored ads