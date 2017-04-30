Toure'yi İkna Edecek İsim Bulundu!
Maaş bütçe sınırlamasını kaldırmaya hazırlanan Galatasaray, transferde büyük oynuyor.
Orta sahaya liderlik yapabilecek bir isim almak isteyen Cim Bom'un 1 numaralı hedefi Yaya Toure.
Kontratının bitiyor olması Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük avantajı.
33 yaşındaki Fildişili futbolcu konusunda yönetimin kozu ise vatandaşı Drogba.
Bu ikili yıllarca Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte forma giyerken, Drogba'dan Toure'yi ikna etmesi istenecek.
(Fanatik)
Kaynak: Sporvadisi.com
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