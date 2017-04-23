Tour Of Mersin' Sona Erdi
Mersin’de bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turu ’Tour Of Mersin’, dördüncü gün yarışlarıyla sona erdiMersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu ‘Tour Of Mersin’, 4.
Mersin'de bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin', dördüncü gün yarışlarıyla sona erdi
Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin', 4. etap yarışlarıyla tamamlandı.
Fırtına dolayısıyla parkur değişti
Bu sabah etkisini göstermeye başlayan fırtına dolayısıyla yarışların 4. gün etabı belirlenen parkurda yapılamadı. Fırtına dolayısıyla Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) komiseri tarafından alınan karar doğrultusunda parkur, 25 kilometreye düşürüldü. Bisikletçiler Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayıp, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde beş tur atarak, yine Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarışı tamamladı.
Ödüller sahiplerini buldu
Dereceye giren sporcular ödüllerini, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak ile Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'in katıldığı törenle aldı.
Yarışın dördüncü ve son etabında Bulgaristan takımından Mattia Viel birinciliği göğüslerken, yine Bulgaristan takımından Jose Daniel Viejo Redondo ikinci, Kazakistan takımından Nur Bolat Kulimbetov ise üçüncü oldu. Birinci olan sporcuya ödülünü Vali Özdemir Çakacak, ikinciye Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, üçüncü olan sporcuya ise ödülünü Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak verdi.
Genel klasmanda birinci olan Belarus takımından Stanislav Bazhkou ödülünü Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, yokuş klasmanı dalında birinci olan Türk sporcu Nazım Bakırcı ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, sprint klasmanı dalında birinci olan Belarus takımından Stanislav Bazhkou ise ödülünü İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den aldı.
Genel takım klasmanında ise birinci olan Belarus takımı Minsk Cycling Club'e ödülünü Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi.
Parkurlar bisikletçileri zorladı
Bu yıl 3.'sü düzenlenen ve Anamur ilçesinde startını alan Tour Of Mersin'de, Türkiye'nin çeşitli illerinden 5 takımın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan katılan takımlarla birlikte toplamda 7 ülkeden 11 takım, 83 sporcu yerini aldı.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği Tour Of Mersin'in ilk etabı Anamur ilçesinde başladı. Anamur'da bulunan Mamure Kalesinin manzarası eşliğinde bisikletlerini kullanan sporcular, Bozyazı ilçesinin tarihi ve turistik yerlerinde pedal çevirerek Gülnar'a kadar uzanan güzergahta toplam 133 kilometre boyunca dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Aydıncık'ta başlayan yarışın ikinci etabında Silifke ilçesinden geçen sporcuları tüm görkemi ile tarihi Kız Kalesi karşılarken, Erdemli ilçesi boyunca devam eden yarışlarda sporcular toplamda 165 kilometre pedal çevirerek yarışı tarihi Mezitli Pompeipolis antik kentinin manzarasını görerek tamamladı.
Tarsus'ta 3.'cü etabı başlayan yarışta sporcular, Çamlıyayla ilçesinin eşsiz doğası ve yeşilliği içerisinden geçerek devam eden güzergah boyunca pedal çevirdi. Toplamda 149 kilometre yol kat eden sporcular, 3.'cü etabı Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamladı. - MERSİN