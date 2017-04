Totti ve Datome'den Suriyeli Çocuklara Destek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Francesco Totti, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.



Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan 40 yaşındaki İtalyan futbolcu, "Suriye'deki savaşa artık yeter. Bu duruma daha fazla sessiz kalınamaz. Oradaki her çocuk bizim çocuğumuzdur." ifadelerini kullandı.



Totti, yayımladığı videoda ayrıca İngilizce, "Her çocuk benim çocuğum", "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" cümlelerinin yazılı olduğu kağıt gösterdi.



Öte yandan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome de Suriye'de devam eden savaştan zarar gören çocuklar için destek mesajı paylaştı.



Sosyal medya hesaplarından yazılı ve görüntülü bir açıklama yapan 29 yaşındaki milli basketbolcu, "Daha fazlasını yapabilmeyi diliyorum. Herkesin dikkatini çekmesi gereken şeylerin farkındalığını artırmak için kendi platformumu kullanmaya çalışıyorum." dedi. Datome, videoda ayrıca "Her çocuk benim çocuğum" etiketinin bulunduğu bir kağıt gösterdi.