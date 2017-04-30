Tottenham Takibi Bırakmıyor

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham, ağırladığı Arsenal'i 2-0 yendi.



Başkent Londra'daki White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 55. dakikada Dele Alli ve 58. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti.



Bu galibiyetle, ligde ikinci sırada bulunan Tottenham puanını 77'ye yükseltti ve lider Chelsea ile olan 4 puanlık farkı korudu. 33 maç sonunda 60 puan toplayan Arsenal ise 6. sırada yer alıyor.