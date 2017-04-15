Tottenham'dan Tarihi Zafer

Tottenham, Premier Lig'de 33.haftanın açılış maçında Bournemouth'u 4-0 mağlup etti; üst üste 7. galibiyetini alarak lider Chelsea'nin ardında takibini sürdürdü. Londra ekibi, evinde üst üste 12. lig maçını aldı. Bu, bir sezon içinde Tottenham'ın en uzun iç saha galibiyet serisi oldu.



Perdeyi 16'da 15 ay sonra ilk Premier Lig golünü atan Moussa Dembele açtı. 19'da Heung Min Son'un golünün asistini yapan Harry Kane 48'de farkı üçe çıkardı. Duraklama dakikaları oynanırken Janssen skoru belirledi.



Harry Kane, Bournemouth kalecisi Artur Boruc'u böyle mağlup etti.GETTY



Harry Kane, bu sezon 24. lig maçını oynadı ve 20. golünü filelere gönderdi. Kane; Shearer, Henry ve van Nistelrooy'dan sonra Premier Lig'de 20 gol barajını aşan dördüncü isim olarak tarihe geçti.