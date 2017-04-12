Totem Doğaçlama

Totem Doğaçlama, 12 Nisan'da Living Room sahnesinde.

Totem Doğaçlama

Totem Doğaçlama, 12 Nisan'da Living Room sahnesinde...

"Tamamı seyircilerden alınan yönelimler doğrultusunda o ana özel oynanan birbirinden eğlenceli ve sürprizlerle dolu doğaçlama oyunlarla doyasıya gülmek ve bütün haftanın yorgunluğunu atmak için sizleri bekliyoruz."

Oyuncular: Neslihan Çölmekçioğlu, Umut Üzel, Emre Altınkılıç, Tuncel Özsu.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Totem Doğaçlama

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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