Totem Doğaçlama
Totem Doğaçlama, 12 Nisan'da Living Room sahnesinde.
Totem Doğaçlama, 12 Nisan'da Living Room sahnesinde...
"Tamamı seyircilerden alınan yönelimler doğrultusunda o ana özel oynanan birbirinden eğlenceli ve sürprizlerle dolu doğaçlama oyunlarla doyasıya gülmek ve bütün haftanın yorgunluğunu atmak için sizleri bekliyoruz."
Oyuncular: Neslihan Çölmekçioğlu, Umut Üzel, Emre Altınkılıç, Tuncel Özsu.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Totem Doğaçlama
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io