Totem Doğaçlama, 12 Nisan'da Living Room sahnesinde...



"Tamamı seyircilerden alınan yönelimler doğrultusunda o ana özel oynanan birbirinden eğlenceli ve sürprizlerle dolu doğaçlama oyunlarla doyasıya gülmek ve bütün haftanın yorgunluğunu atmak için sizleri bekliyoruz."



Oyuncular: Neslihan Çölmekçioğlu, Umut Üzel, Emre Altınkılıç, Tuncel Özsu.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Totem Doğaçlama



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır