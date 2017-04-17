Tosyalı Yangınzedelere Yardım

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangından zarar gören ailelere Türk Kızılayı tarafından yardımda bulunuldu.



Türk Kızılayı Tosya Şube Başkanı Ali Çilingir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenidoğan köyünde ikamet eden Şerafettin Bayrak, Suluca köyünde ikamet eden Hüseyin Kılıç ve ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Nejat Tonbul'un evlerinde çeşitli tarihlerde yangınlar meydana geldiğini hatırlattı.



Yangından zarar gören ailelere dağıtılmak üzere Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'nden yardımlar geldiğini belirten Çilingir, "Buzdolabı, yatak ve mutfak seti başta olmak üzere gönderilen ihtiyaç malzemeleri yangınzede ailelere ekiplerimiz tarafından hemen dağıtıldı." dedi.