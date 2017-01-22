Tosya Yarenleri, Kastamonu Üniversitesi Dekanı ve Senatosunu Misafir Etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren Tosya Ahi ve Yaren Dostları Derneği bu hafta Kastamonu Üniversitesi Rektörü ile Senatosunu misafir etti.



Yaklaşık 8 yıldır başarılı çalışmaları ile Tosya kültürün farklı bir ivme kazandıran Tosya Ahi ve Yaren Dostları Derneği Tosya Yaren Meclisi üyeleri, bu hafta Yaren Ocağını Kastamonu Üniversitesi için yaktı.



Programa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Rektör yardımcıları, Eğitim Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri ile çok sayıda misafir katıldı.



Yaren Çavuşu İsmail Bazlamatcı'nın yaktığı yaren meclisi misafirlerin selamlama töreni ile başladı. Dönem Baş ağası Fatih Lepeci tarafından misafirlere Yaren ve Yarenlik hakkında bilgi verildi. Yepeci, Amaçlarının gelenek ve görenekleri, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeni kuşaklara yaşayarak aktarmak olduğunu belirtti.



Orta oyunları ve folklor gösterileri ve Erol Sevdi- Abdullah İrtik ikilisinin icra ettiği canlı müzik sunumları eşliğinde misafirler hoşça vakit geçirdi. Davetlilerin orta oyunları ile folklor gösterilerine misafirlerde katıldı. Ayrıca yarenler, Tosya Çiftetellisi ve çeşitli folklor oyunları srgilyrk, büyük alkış topladı. Yaren meclisine ilk kez katıldıklarını ifade eden Kastamonulu Üniversitesi Rektörü Seyit Aydın, "Tosya Yarenleri bizlere kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yaşattı. Asil Tosya'nın asil insanlarının yaşattığı Oğuz kültürü ve geleneğini bizzat yerinde yaşadık. Kastamonu Üniversitesi olarak sizlerin aracığı ile şu sözünü de vermek isterim Yaren Kültürünün ilk kıvılcımın ateşleyen siz Tosya Yarenleri ile Kastamonu da bunu bilimsel manada yaşatarak akademik bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu gece bizleri misafir eden Tosya Yarenlerine Üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız iyi ki bu geleneği yaşatıyorsunuz" dedi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise Yaren Meclisini geç tanımanın pişmanlığını duyduğunu ifade ederek, "Çankırı'da görev yaptığım süre içinde yarenleri sürekli duyardım fakat bir türlü meclislerine katılama fırsatım olmamıştı. Bu gece Tosya Yarenlerinin misafiri olarak meclisinize katıldım ve bu güzelliği yaşadıktan sonra Yaren meclisini geç tanımanın pişmanlığını da yaşadım. Bu gece bu mecliste çok kadim değerlerin yaşatıldığı ve maneviyatımızı oluşturan güzellikleri yaşadık. Bizi bize hatırlatan, Bizim bize muhtaç olduğunu çok iyi hatırlatan bir ortam. Aynı zamanda adap, terbiye uygulamaları ve gelenekleri yaşatan bir meclis. Bu manada Tosya Yarenlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yaren Meclisi Tosya Ahi ve Yaren Dostları Derneği başkanı Recep Çakmak'ın yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi. - KASTAMONU