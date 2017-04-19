Tosya Kaymakamı Pişkin, Evi Yanan Aileyi Ziyaret Etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 16 Nisan Anayasa Halk Oylaması günün evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca Köyünde Kılıç ailesine ait ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası Suluca Köyünde yangınzede Kılıç ailesini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.



Aileden yangının oluşu ve ekonomik durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, "Mal her zaman kazanılır, ev her zaman yapılır, ev eşyasının her zaman daha iyisi alınır. Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Çok şükür aile fertlerimiz sağ ve sıhhatli. Tosya İlçe kaymakamlığı olarak bizler elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bu sıkıntınızda bitecektir. Tekrar geçmiş olsun" dedi. - KASTAMONU