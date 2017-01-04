Tosya Kaymakamı Pişkin, Ekincik Köyünü Ziyaret Etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ekincik köyünü ziyaret etti.



Pişkin, yeni göreve başladığı ilçede, ilk köy ziyaretini Ekincik köyüne yaptı.



Pişkin köyde ihtiyaç sahiplerine Kastamonu Genç Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından gönderilen kışlık giyecekleri dağıttı.



Köyün sorunları hakkında Muhtar Ayhan Uğraşmış'tan bilgi alan Pişkin, daha sonra köyde bulunan 100. Yıl İlkokulu'nu da ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenlerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.