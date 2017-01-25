Tosya Kaymakamı Pişkin'den Hastane Ziyareti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki devlet hastanesini ziyaret etti.



Tosya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Karakuş ile görüşen Pişkin, hastane hakkında bilgi aldı.



Hastane personellerini ve yatan hastaları odalarında ziyaret eden Pişkin, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Hasta memnuniyetini önemsediklerini belirten Başhekim Karakuş, "Tosya Devlet Hastanesi 75 yatak kapasitesi ile vatandaşlarımıza gece gündüz hizmet veriyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İlçeye yakışan kaliteli bir hastane oldu." dedi.