Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gazi Polisi Ziyaret Etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı terör saldırısında yaralanan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Tosyalı Polis Memuru Muhammed Raşit Bursalı'yı baba evinde ziyaret etti.



Gazi polise ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Deniz Pişkin, gazinin Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Adem Bursalı ile de bir süre sohbet ederek, "Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Temennimiz Muhammed Kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır" dedi.



Ziyarete Belediye Başkanı Kazım Şahin, Teğmen Ömer Can Gedik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün ve Polis Merkezi Amir Vekili Yavuz Duyar katıldı. - KASTAMONU