Tosya Kapısı Dünyaya Açılıyor

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Tosya kapısının dünya pazarındaki payını her geçen gün büyüttüğünü söyledi.



Başkan Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yılda 3 milyon iç oda kapısı üretildiğini vurguladı.



Tosya'da ahşap üretim yapan işletmelerde toplam 5 bin kişinin çalıştığını belirten Ekşi, şunları kaydetti:



"Bu fabrikasyon ve atölye tipi işletmelerimiz sayesinde ülke genelinde iç oda kapısı üretim payımız yüzde 30 seviyelerindedir. Ülkemizin potansiyeli ile karşılaştırıldığında ilçemiz için bu pay mükemmele yakın bir orandır. Son teknoloji ile üretim yapan işletmelerimizin bu el emeği göz nuru ürünleri, hem ulusal hem de uluslararası platformda daha iyi tanıtmak ve pazar payını artırmak için iş adamlarımızı, Kapı Sanayicileri Derneği (KAPI-DER) çatısı altında topladık. Dernek olarak yurt dışındaki fuarlara katılarak, ürettiğimiz, Amerikan panel, ahşap masif, mdf ve pvc tipi takım kapılarının tanıtımlarını yaptık."