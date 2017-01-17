Tosya'da Yaren Ocağını Avukat ve İş Adamları Yaktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yaren meclisinde bu hafta ocağı Av. Mehmet Hızarcı ve İş Adamı Sefa Abayın yaktı.



Program, yaren geleneği olarak selamlama seremonisi ile başladı. Geceye çok sayıda iş adamları ve davetliler katıldı. Yaren meclisinin baş ağası olan Fatih Lepeci ve küçük ağa Metin Büyükdeğerli davetlileri karşılamasının ardından Müzik Öğretmeni Erol Sevdi'nin çaldığı ezgilerle açılış ve karşılama töreni yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yöreye has halk oyunları, musiki söyleşileri ve orta oyunları oynandı. Gecede oynanan yöresel oyunlar davetlileri etkilerken orta oyunları ise geceye renk kattı.



Gece yarısına kadar süren davetin bitiminde baş ağa Fatih Lepeci davetlilere, katılımlarından dolayı teşekkür ederek yaren kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını bu ocağın daima yanması gerektiğini söyledi. Misafirler de eğlenceli geçen gece için teşekkür ettiler. Misafir ağa Mehmet Hızarcı ise konuşmasında, "Sıcak ve samimi bir ortam emeği gecen bütün yaren ağalara ve davetimizi kırmayıp bizimle birlikte geceye katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Gece yarısından sonra misafirler geleneksel Cezayir Marşı eşliğinde uğurlandı. - KASTAMONU