Tosya'da Yaren Meclisi Ocağı Yandı

Tosya ilçesinde 750 yıllık gelenek Yaren Meclisi Ocağı, düzenlenen törenle yakıldı.



Ahi Yaran Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ocak yakma töreninde, yaren geleneği gereği misafirler tek tek meclise alınarak, yaren baş ağalarını ve yarenleri selamladı.



Ahi Yaran Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Çakmak, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Tosya'da, yüzyıllar öncesine dayanan Oğuzlar'dan gelen yaren geleneğini yeniden yaşamak ve yaşatmak için yola çıktıklarını söyledi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de gelenekleri yaşatmanın önemine değinerek, şunları söyledi:



"Yaren, UNESCO tarafından da dünya kültürel mirasına alınmış, Türk örf, adet ve geleneklerinin İslam ahlak ve fazileti ile bütünleşerek, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen tarihi ve kültürel mirasımızdır. Oğuzlar'dan günümüze ulaşan ilim ve irfan yuvası Yaren Meclisi'nde bulunmaktan mutluyum. Bu kültürün yaşatılmasında, başta Dernek Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yareniniz şen ve daim olsun."



Yaren meclisinde davetlilere, tarhana çorbası, etli Tosya pilavı ve un helvası ikram edildi.



Etkinliğe Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da katıldı.