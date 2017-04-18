Tosya'da Yangın

Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Tosya'da Yangın

Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İlçenin Kaleyakası mevkisinde İsmail Kocaoğlu'na ait 2 katlı ahşap bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Boş olan bağ evi kullanılamaz hale geldi.

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İtfaiye, Yangın, Tosya