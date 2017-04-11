Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen Trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tosya ilçe merkezinden Çankırı kavşağına seyir halinde olan T.Ç. idaresindeki 19 FG 429 plakalı otomobil ile S.A.'nın kullandığı 76 AG 754 plakalı TIR kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü T.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU