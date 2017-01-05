Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Hastane kavşağında meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Tosya hastane kavşağında 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı 37 KA 807 plakalı otomobil, hastane kavşağında 37 KD 8133 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 37 KA 807 plakalı otomobil daha sonra 06 HB 0684 plakalı başka bir otomobile çarptı. Otomobillerden biri kaldırımda yürüyen Serkan K.(16 ) adlı öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Serkan K. olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü ise olay yerinden kaçtı.



Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazada başka yaralı olmazken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU