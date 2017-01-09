Tosya'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde düzenlemeye gidildiği ifade edilerek, "İlçemizdeki kar yağışının devam etmesi nedeniyle taşıma yoluyla eğitime erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için 10 Ocak 2016 Salı günü tatil edilmiştir." denildi.