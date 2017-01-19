Tosya'da Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, şehitleri anma programı düzenlendi.



Tosya İlçe Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an Kerim okundu.



Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Karadağ, yaptığı konuşmada, şehitlere minnettar olduklarını belirterek, "Bugün burada ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güveni uğruna canını feda eden şehitlerimizi anma münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Onları rahmetle anıyoruz." diye konuştu.



Sarıkamış Şehitleri şiirinin okunmasının ardından Sarıkamış Şehitleri piyesi sahne aldı.



Bir öğrenci tarafından 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir için yazılan şiir okundu.



Programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.