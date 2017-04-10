Tosya'da Polis Haftası Kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.



Tosya Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya ilçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Tosya ilçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, emniyet personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından Tosya ilçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Türk polisinin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli ve hassas görevleri yerine getirdiğini belirterek, "Bu görevi yaparken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasa ve demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir" dedi.



Konuşmanın ardından Tosya İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile diğer törene katılan davetlileri, ilçe Emniyet Müdürlüğü binasında tebrikleri kabul etti. - KASTAMONU