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Tosya'da Maden Ocağında Göçük: 1 Yaralı

Tosya'da Maden Ocağında Göçük: 1 Yaralı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Tosya'da Maden Ocağında Göçük: 1 Yaralı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyüksekiler köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan Sercan Özdemir (23) çalışanlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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