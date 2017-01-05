Tosya'da Maden Ocağında Göçük: 1 Yaralı

Kastamonu'da bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tosya'ya bağlı Sekiler köyünde kömür çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte yaralanan 1 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU