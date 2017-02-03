Tosya'da İş Makineleri Törenle Hizmete Girdi

Tosya Belediyesine yeni alınan iş makineleri düzenlenen törenle hizmete sunuldu.



Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Tosya'nın 8-10 yıllık süreç içinde kabuğunu kırdığını belirtti.



Tosya'nın kendine güzel bir güzergah belirlemiş ve iyi bir yol haritası çizdiğini ifade eden Pişkin şunları söyledi:



"Çok önemli noksanlarını altyapı noktasında bitirmiş. Şehircilik anlamında kayda değer gelişmeler kaydetmiş. Bu vesile ile belediye başkanımızı ve personelini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu yeni araçlar ile gücüne güç, hızına hız katarak hizmetlerine devam edecek."



Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, göreve geldiklerinden buyana iş makineleri ile hizmet araçlarını yenilemeye devam ettiklerini söyledi.



Tosya'nın 4 bin hektar mücavir alanı olduğunu hatırlatan Şahin, "Çoğu ilin mücavir alanından çok daha geniş bu bölgelerde yol, su, kanal, toplu taşıma, çöp toplama ve asfalt gibi hizmetleri götürürken belediyemizin de çok güçlü olması gerekir. İş makinelerinde ikinci el kullanılmış makine randıman vermediği gibi bakım onarım ve parça giderleri çok fazla tutuyor. Belediyemizin sadece araç ve personel gücü değil mali gücü de son derece iyi Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.



Düzenlenen törene, AK Parti Tosya ilçe Başkanı Metin Ekşi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.