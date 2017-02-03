Tosya'da Günde 12 Bin Adet Kapı Üretiliyor

KASTAMONU (AA) – Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Türkiye'nin iç oda kapı ihtiyacının yüzde 30'unun Tosya'dan karşılandığını söyledi.



Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 750'nin üzerinde ahşap işletmesinin faaliyet gösterdiğini söyledi.



İşletmelerde günde 12 bin adet iç oda kapısı üretildiğini belirten Ekşi, şunları söyledi:



"Bu işletmelerimizin 550'ye yakını atölye tipi 200'e yakını ise fabrikasyon olarak üretim yapmaktadır. İşletmelerimizi, hem ulusal hem de uluslararası platformda rakipleriyle daha etkin mücadele edebilmeleri adına Kapı Sanayicileri Derneği (KAPI-DER) çatısı altında topladık. Şu anda derneğimize üye fabrikalarda 3 bin kişi, ahşap üretim yapan atölyelerde ise 2 bin kişi çalışmaktadır. İç oda kapısı üretim payımız ülke genelinde ise yüzde 30 seviyesindedir. Direk ve dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlayan ahşap sanayi sektörü, hem ilçe hem de ülke ekonomisine çok önemli bir katma değer sağlamaktadır. "



Ekşi, üretim kapasitesini ve ürünlerin ihraç edilen ülke sayısını daha da artırmak için oda olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.