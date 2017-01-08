Tosya'da Eğitim Öğretime Ara

Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklendiğinden ilçe genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığını belirtti.



Pişkin, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.