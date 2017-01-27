Tosya'da Çiftçilere Gece Eğitimi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yenidoğan Köyünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından, çiftçi eğitimleri kapsamında çiftçilere yönelik olarak 16 çiftçinin katılımıyla gece çiftçi eğitimi toplantısı düzenlendi.



Çiftçi eğitim toplantısına; İlçe Müdürü Mustafa Yağmur, Veteriner Hekim Fatih Demirbağ, Tekniker Yakup Kara, Tekniker Emrullah Koyuncuoğlu ve Teknisyen Mustafa Mutlu katıldı. Düzenlenen gece eğitiminde çeltik çeşitleri, tohumluk temini, çeltik yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, Tarım sigortaları, hayvan sağlığı, tarımsal ve hayvansal desteklemeler gibi konularda çiftçilere bilgiler verildi.



Sohbet ortamında gerçekleştirilen çiftçi eğitimi toplantısı çiftçilerin tarım konularında sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - KASTAMONU