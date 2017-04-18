Tosya'da Çeltik Tohumu Dağıtıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılan çeltik dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, ilçedeki 7,5 dekar alan üzerinde çeltik ekimi yapan çiftçilerden 83 kişiye 7 bin 300 kilogram çeltik tohumu dağıttıklarını söyledi.



Dağıtılan tohum miktarını yeterli bulmadıklarını belirten Kaymakam Pişkin, "Tohum miktarını seneye artırabilmek ve uzun vadede Tosya'yı çeltik üretiminde ülkemizin mutfağı haline getirmek istiyoruz. Yüzde 50 hibe sertifikalı çeltik tohumlarının ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.