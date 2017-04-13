Tosya'da 67 Kaçak Mülteci Yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde bulunan 09 BK 590 plakalı yolcu otobüsünde 56'sı Afganistanlı, 11'i de Pakistan uyruklu olmak üzere 67 mülteci yakalandı.



16 gün önce Afganistan'dan yola çıktıkları ve İran'dan Türkiye'ye kaçak geçiş yaptıkları öğrenilen mülteciler, 09 BK 590 plakalı yolcu otobüsü ile İstanbul'a gitmek isteyen 67 mülteci Tosya'dan geçiş yaptıkları sırada yakalandı.



İlçe Kaymakamlık bahçesine getirilen mülteciler burada yapılacak sorgulama ve sağlık kontrollerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği ve ardından da sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - KASTAMONU