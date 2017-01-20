Tosun'dan Başsağlığı Açıklaması

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, El-Bab'da bombalı saldırı sonucu 5 askerin şehit düştüğünü 9 askerin de yaralandığını ifade ederek başsağlığı açıklamasında bulundu.



Fırat Kalkan operasyonu kapsamında DAEŞ tarafından El-Bab bölgesinde bombalı araç saldırısı düzenlendiğini ifade eden AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, başsağlığı açıklamasında şöyle dedi:



"Milletimizin başı sağ olsun. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonu sırasında bugün bir kez daha yüreklerimiz dağlandı. Suriye El Bab'da DAEŞ'li terör örgütlerinin askerlerimize karşı gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit düşmüş, 9 askerimiz de yaralanmıştır. İçimizi yakan, bizleri bir kez daha derin üzüntüye boğan bu hain saldırı sonrası şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, başta Genelkurmay Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere şehitlerimizin yakınlarına ve Yüce Türk Milletine Başsağlığı diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." - ZONGULDAK