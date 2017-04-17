Tosic Trabzonspor'a Hayran Kaldı!

İlkhaber Gazetesi'nin haberine göre ; Trabzonspor'da gelecek sezon kurulacak olan 50.yıl kadrosu için çalışmalar devam ediyor. Bordo-Mavililerin gündemine her gün yeni bir oyuncu gelirken, son olarak sezon sonu sözleşmesi bitecek olan CSKA Moskova'lı 29 yaşındaki Zoran Tosic'i gündemine aldığı belirtildi. Devre arasında da transfer listesinde yer alan oyuncu bonservisi pahalı olduğu için alınamamıştı.



ATMOSFERE HAYRAN KALDI



Trabzonspor'un son oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını izleyip hayran kalan ve gelecek sezonki proje hakkında bilgiler edinen Tosic'in de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncunun bonservisinin olmamasından dolayı yıllık 2 Milyon Euro civarında bir ücret isteyeceği de kaydedildi. Bu sezon CSKA forması ile 19 maça çıkan Tosic 1 gol kaydetti.



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