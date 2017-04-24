Tosic İlk Golünü Attı, Beşiktaş Kazandı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor ile yaptığı maçta, cezaları nedeniyle Olympique Lyon maçında görev alamayan Marcelo ile Vincent Aboubakar, ilk 11'de forma giydi. Güneş ayrıca Atınç'a da uzun süre sonra görev verdi. Güneş'in uzun süre sonra görevlendirdiği başka bir isim ise Tolgay oldu.



Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Beşiktaş karşısında ilk 11'de 10 yabancı futbolcuya şans verdi. Konuk ekipte Türk kontenjanında sadece Almanya doğumlu Tevfik Altındağ ilk 11'de şans bulurken, ilk 11'in kalanı yabancı isimlerden oluştu. Adanaspor'un Beşiktaş ilk 11'inde 7 Brezilyalı ve birer Macar, Kamerunlu ve Senegalli oyuncu oynadı.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk tehlikeli atağında 1-0 öne geçti. 11. dakikada Tolgay Arslan'ın muazzam ara pasıyla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar şık bir vuruşla siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydetti. Aboubakar böylece ligdeki 8. golünü atmış oldu.



Oyundaki kontrolü istediği gibi eline alamayan Beşiktaş 24. dakikada kalesinde sürpriz bir gol gördü. Magaye'nin orta sahadan pasına hareketlenen Roni ceza sahasına girip çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.



Beşiktaş kalan bölümde Atınç ve Oğuzhan ile gole çok yaklaştı ama Itandje'ı geçemedi ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.



Beşiktaş, 2. yarıya bir diğer golcüsünün harika golüyle başladı. 52. dakikada Tolgay'ın pasında topu müthiş bir hareketle önüne alan Talica aynı güzellikte bitirdi ve ligdeki 10. golüyle siyah beyazlıları öne geçirdi. Daha önce 13 gol 6 asistle oynayan Brezilyalı yıldız, tüm kulvarlarda 20. gole katkısını yapmış oldu.



Ancak 66. dakikada konuk takım sürpriz bir gol daha buldu. Magaye ceza sahası dışından sert vurdu ve skoru bir kez saha eşitledi.



80. dakikada ev sahibi Beşiktaş, 3. kez öne geçti. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş kalan Tosic, siyah beyazlı formayla ilk golünü attı ve skoru 3-2'ye getirdi.



Karşılaşma da bu golle 3-2 sona erdi. Siyah beyazlılar böylece puanını 64 yaptı ve en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Adanaspor ise 20 puanda kaldı ve ligde kalma umutlarını biraz daha azalttı.