Tosic: İki Gün Gözüme Uyku Girmedi

Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Dusko Tosic, galibiyeti değerlendirdi, Lyon maçındaki kaçırdığı penaltıdan dolayı yaşadığı stresi dile getirdi.



Adanaspor maçının Lyon karşılaşmasının ardından kendisi ve takım için çok önemli olduğunu söyleyen Tosic, "Lyon maçında penaltı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Bugün çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli Başakşehir maçı var." dedi.



"Lyon maçından sonraki 3 gün benim için zor geçti." diyen Tosic, "Bu galibiyet beni de takımı da rahattlattı. Önümüzde 6 maç kaldı. Çok çalışmalıyız ve güçlü kalmalıyız. Bu periyotta önümüzdeki 2 maç çok önemli." diye konuştu.



Bu arada maç sonrası taraftarlar Tosic'i tribüne çağırdı, galibiyet üçlüsünü başarılı savunma oyuncusu yaptı.