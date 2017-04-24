Tosic Bu Kez Rakip Kaleye Attı!

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic, siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. 2 sezonda kendi kalesine 3 gol atan Tosic, Adanaspor maçında galibiyeti getiren golü kaydetti ve ilk gol sevincini yaşadı.



Beşiktaş'ın Adanaspor karşısında 3-2 kazandığı karşılaşmada galibiyeti getiren golü atan Tosic, siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Gençlerbirliği ve 6. haftada Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçlarında kendi kalesine gol atan Dusko Tosic, bu sezon da kendi ağlarını 1 kez havalandırdı. 19. haftada Vodafone Arena'da oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında rakibin tek sayısına imza atan Sırp futbolcu, bu kez golü rakip ağlara göndermeyi başardı ve Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu. - İSTANBUL