Toshiba'nın Televizyonuna Türk Talip
Japon medyasının verdiği bilgilere göre, Toshiba'nın televizyon bölümü için potansiyel alıcılar arasında Vestel de var.
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