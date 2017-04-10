Toshiba İçin Türk Şirketi Devrede!







Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl Vestel ile Toshiba önemli bir anlaşma yapmış ve Vestel'in bazı Toshiba ürünlerini Türkiye'de kendi fabrikasında üreteceği duyurulmuştu. Aynı zamanda Toshiba, Türkiye'de bazı ürün departmanlarını satışından pazarlamasına kadar Vestel'e emanet etmişti. Şimdi ise iddialar iki şirketin anlaşmalarını daha da büyüteceği yönünde.



Japon teknoloji devi Toshiba geçtiğimiz günlerde bazı departmanlarından sonra televizyon departmanını da satışa çıkardığını duyurdu. Japon medyasına göre Toshiba'nın televizyon departmanını almak üzere yerli üretici Vestel yoğun ilgi gösterirken TV departmanının bir de Çinli talibi bulunuyor.



Henüz Toshiba'nın TV departmanının hangi şirkete satılacağına dair net bir kanıt ya da bilgi yok ancak yine de birçok kişi Vestel ve Toshiba arasındaki anlaşmaya dikkat çekerek Toshiba'nın TV departmanını Vestel'e devredeceğini söylüyor. Eğer Vestel böyle bir atım atarsa bu adım sadece Vestel için değil, ülkemizin teknoloji alanındaki ilerlemesi için de önemli bir adım olacak.



