Tosgiad 1. Yıl Dönümünü Kutladı

Tosya Sanayici ve Genç İşadamları Derneği (TOSGİAD) 1. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, diğer ilçelere göre Tosya sanayisinin daha gelişmiş olduğunu söyledi.



İlçenin konum itibariyle sanayinin gelişmesine çok elverişli olduğunu kaydeden Karadeniz, "Bir yıl önce 8 kişiyle kurulan dernek, şu an 35 üyeye ulaşmış. İnanıyorum ki aranıza ileriki yıllarda yeni üyeler de katılacaktır. TOSGİAD'ın 1. yıl dönümünü kutluyorum. Derneğin kuruluşundan bu güne kadar geçen sürede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Nice yıllarda birlikte olmayı temenni ediyorum." diye konuştu.



TOSGİAD Başkanı Ahmet Tunca ise TOSGİAD'ın 2016 yılında Tosya'nın önde gelen genç girişimcilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşu olduğu belirterek, üyelerinin temsil ettiği kuruluşların Tosya ekonomisinde üretim, katma değer ve istihdam açısından önemli katkılar sağladığını kaydetti.



Etkinliğe, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.