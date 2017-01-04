Tosfed, 2017 Yılı Lisans Ücretlerini Açıkladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2017 yılı lisans ücretlerini belirledi.

Tosfed, 2017 Yılı Lisans Ücretlerini Açıkladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2017 yılı lisans ücretlerini belirledi.

2017 sezonunda geçerli olacak sporcu lisans bedelleri ile kulüplerin organizasyon ve yarış aidatları, TOSFED Yönetim Kurulunun onayı ile açıklandı.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak 2017 tarihine kadar lisans alan sporculara 2016 fiyatları üzerinden lisanslama yapılacak.

2017 sezonu sürücü lisans tescil bedelleri şöyle:

Branşlar UluslararasıUlusalMahalli
Ralli 1.320 lira 825 lira 190 lira
Tarihi ralli 1.320 lira 825 lira 190 lira
Pist 1.320 lira 825 lira 190 lira
Tırmanma - 220 lira 150 lira
Rallikros - 220 lira 150 lira
Offroad 1100 lira 580 lira 165 lira
Drıft - 150 lira 110 lira
Kartıng 330 lira 150 lira 85 lira
Klasik otomobil 325 lira 150 lira -

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, 15 Ocak, Türkiye, Tosfed
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