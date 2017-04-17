Torununun Dilinden Kösem Sultan

TORUNUNUN DİLİNDEN KÖSEM SULTAN etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Torununun Dilinden Kösem Sultan

TORUNUNUN DİLİNDEN KÖSEM SULTAN etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bağcılar

Mekan : Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yavuz Selim Mah. 26/A Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00

Kategori : TORUNUNUN DİLİNDEN KÖSEM SULTAN

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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