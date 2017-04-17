Torununun Dilinden Kösem Sultan
TORUNUNUN DİLİNDEN KÖSEM SULTAN etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
TORUNUNUN DİLİNDEN KÖSEM SULTAN etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bağcılar
Mekan : Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yavuz Selim Mah. 26/A Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00
Kategori : TORUNUNUN DİLİNDEN KÖSEM SULTAN
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io